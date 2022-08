El càmping Wecamp de Santa Cristina d’Aro va reobrir el passat mes de juny sota la marca wecamp i s’ha adherit a l’Associació de Càmpings de Girona que amb aquest suma un total de 74 associats. Wecamp està especialitzat en glàmping, una modalitat de càmping de luxe que permet acampar a l’aire lliure i tenir els mateixos serveis que un hotel. Wecamp disposa de 47 tendes glàmping i 91 parcel·les exclusives per a autocaravanes. En col·laboració amb un equip d’arquitectes i experts en eficiència energètica, l’establiment ha dissenyat un pla per aprofitar al màxim els recursos locals, reduir tant com es pugui la petjada de carboni, i fer servir materials moderns, biodegradables i naturals com el sauló sòlid.