Els veïns, treballadors, turistes i empresaris dels veïnats d’Open Pals i Puig Vermell protesten pels repetits talls en el subministrament elèctric que, des de fa dies, es produeixen de manera indiscriminada.

Els responsables del càmping Interpals, un dels negocis afectats, expliquen que el transformador que subministra electricitat a la zona se sobrecarrega a causa de l’alta demanda que hi ha durant els mesos d’estiu i, tot i que en anys anteriors aquests fets s’havien produït de manera «temporal», enguany apunten que «és cada dos per tres»: «Tota la urbanització de la platja de Pals, del carrer que baixa a la platja, patim els talls. Supermercats, botigues i tota la gent del barri ens quedem completament sense electricitat. El generador s’escalfa per manca de ventilació i peta. Creiem que el problema és la instal·lació i mala praxi, perquè on hi ha tota la maquinària hi ha problemes, i amb la calor i el consum que es multiplica, quan hi ha un tall podem estar fins a quatre hores sense llum», exposen els responsables del càmping. Des de l’allotjament insisteixen que «és un pastel perquè el càmping està ple i cada vegada que hi ha un tall tinc 1.200 persones queixant-se».

Els veïns apunten que els talls van començar a finals de juliol i s’han intensificat durant els darrers dies. Sense anar més lluny, indiquen que entre el 25 de juliol i el 2 d’agost han perdut el subministrament elèctric, com a mínim, fins a cinc vegades. «Al càmping necessitem electricitat per gairebé tots els serveis: la piscina, les parcel·les, els lavabos, els bungalous, les oficines... Tot», insisteixen els responsables de l’allotjament que recorden que abans de la pandèmia havien tingut «talls esporàdics però mai d’aquesta magnitud».

Un altre dels negocis afectats és el supermercat Jodofi. L’adjunt de direcció de la cadena, Joan Luque, explica que quan es produeixen els talls es veuen obligats a tancar l’establiment: «No pots vendre perquè les màquines s’aturen perquè el tall pot durar cinc minuts o més d’una hora. El problema és que salta el diferencial i s’atura tot. I estem així des de fa setmanes. Sempre hi ha talls a l’estiu a Pals perquè hi ha sobrepoblació, ve moltíssima gent i lògicament tothom estira i salten els transformadors. Però no ens havia passat com fins ara. Quan passa hem de tancar el local perquè se’ns atura tot», conclou.

Canvi de transformador

Des d’Endesa exposen que han detectat un problema de sobrecàrrega amb el transformador en qüestió i asseguren que «de manera immediata» faran les reparacions pertinents per posar-ne un amb més capacitat. La companyia insisteix que els treballs es realitzaran en horari nocturn per evitar molèsties i recomana als negocis i als particulars tenir grups al·lògens per casos d’emergència.