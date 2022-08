L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és un dels impulsors de la campanya «Fengshui Digital», que té com a objectiu formar als professionals que treballen a l’Ajuntament i a la ciutadania en qüestions de Ciberseguretat. El regidor d’Administració Electrònica de Sant Feliu, Josep Melcior, assenyala que es tracta d’una campanya «important i necessària» en una època on el digital és «tan transcendent» com ara.

Es tracta d’una proposta que pretén facilitar la gestió de la informació, de les contrasenyes i de les incidències tecnològiques habituals. Des de la Generalitat consideren que l’estiu és un bon moment per endreçar les dades i la informació que s’ha anat acumulant, així com trobar maneres de protegir-les.