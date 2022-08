"Tots hi estem involucrats". Aquest és el missatge que els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols van veure ahir projectat al frontal marí del municipi. L'acció, impulsada per l'entitat SOS Costa Brava, es va projectar des d'una embarcació al litoral ganxó per reivindicar més implicació ciutadana en la defensa de la preservació del litoral gironí. La iniciativa es va fer dijous al vespre coincidint amb l'acte de cloenda de la festa major de Sant Feliu de Guíxols.

L'acció de l'entitat ecologista, que fa poc va acusar l'Ajuntament ganxó de "silenci administratiu" en al·lusió a la manca de resposta municipal davant les al·legacions presentades contra tres xalets que s'estan construint a la zona de Punta Brava, col·locats just a la façana litoral del Massís de les Cadiretes. L’ens al·lega que el passat 27 de novembre va presentar tres escrits denunciant irregularitats urbanístiques pel trident de construccions projectades en aquesta urbanització: les parcel·les 51B i 35-41 52B del carrer Llissa així com l’obra del carrer Roger 13-17.