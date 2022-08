L’entitat Amics de les Illes Formigues, dedicada a sensibilitzar sobre la conservació del litoral i l’ús sostenible de recursos marins, protesta per la concentració d’embarcacions que s’aturen a fondejar sobre praderies de posidònia. L’ens recorda que hi ha unes boies ecològiques que els usuaris d’embarcacions han d’utilitzar per evitar tirar l’àncora sobre les praderies de posidònia. «Lamentem la manca de coneixement que hi ha sobre l’impacte que tenen aquestes accions en el fons marí i concretament en la posidònia», exposa la presidenta de l’entitat, Isabel Ruiz, que afegeix: «Esperem, una vegada més, poder crear consciència per tal que aquestes accions es deixin de produir i que la gent aprofiti recursos com les boies que han col·locat alguns ajuntaments, com el de Palamós».

La posidònia és una espècie endèmica del Mediterrani que, segons apunten els científics, neteja les aigües, allibera oxigen i atrapa diòxid de carboni. El benestar d’aquestes praderies contribueix, entre d’altres, a la nitidesa i als alts nivells de qualitat de les aigües marines del litoral gironí. Per aquest motiu, entitats com Amics de les Illes Formigues subratllen la necessitat de protegir aquests espais i evitar episodis com aquests que es viuen en múltiples ocasions durant la temporada d’estiu, quan es multiplica l’afluència d’embarcacions arreu de la Costa Brava.