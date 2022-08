Sant Feliu de Guíxols obrirà tres aules més d’infantil de P2 de cara al curs que ve. En total, segons indica l’Ajuntament, hi haurà disponibles vuit aules de P»a les dues llars d’infants acreditades per la Generalitat: tres a la Mas Balmanya i cinc més a l’Oreneta. En total s’han demanat prop de 140 preinscripcions d’alumnes d’Infantil 2, però el consistori ofereix 160 places, això fa que, en cas que la matrícula viva que es fa durant el curs fos alta, es pugui obrir aquesta vuitena aula per donar-hi resposta.

El regidor de l’àrea, Salvador Calabuig, remarca que estan «molt satisfets» i que «no ha estat fàcil». El regidor assenyala que a Sant Feliu de Guíxols hi ha 165 nens i nenes nascuts l’any 2020 i que, per tant, ara tenen dos anys: «Nosaltres posem a disposició 160 places per a 165 possibles sol·licitants. Són xifres bastant excepcionals a Catalunya», subratlla el regidor. Quatre nous professionals L’Ajuntament ha contractat quatre professionals més i a partir del 27 de juliol s’obre el procés de selecció per la contractació d’Educadors que entraran a formar part de la plantilla. Calabuig explica que l’increment de places es deu al «compromís» que té el govern municipal de Sant Feliu de Guíxols amb l’educació i la voluntat d’arribar «a tots els ciutadans». «Ens prenem molt seriosament l’educació a tots els nivells», afegeix també Salvador Calabuig. Així doncs el municipi de la comarca del Baix Empordà comptarà amb tres noves aules a la línia d’infantil aquest curs que ve 2022-2023, una millora que permetrà ampliar les places.