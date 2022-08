Salvem Begur, juntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, han denunciat "el nou intent de l’Ajuntament de Begur d’edificar la part alta del Puig Montcal".

Les entitats han explicat que s'han ordenat nou parcel·les de la urbanització Montcal 2, "malgrat que el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles requeria la seva no edificació i qualificació com a espais lliures i zones verdes". Consideren que la construcció dels terrenys comportaria greus irregularitats.

Demanen que el secretari municipal formuli advertiment de possible il·legalitat de l’Acord d’aprovació definitiva d’aquest Pla.

L'Ajuntament va fer un acord de ple el 26 d'abril d'aquest any.

Les entitats expliquen que és "el tercer intent" per edificar aquests terrenys i aprovar la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al PDU.

Les dues aprovacions inicials anteriors (en data 19 de juliol de 2021 i 21 de desembre de 2021) van ser aturades en els tràmits d’informació pública, on van rebre al·legacions de les entitats i Informes desfavorables de Medi Ambient.

"Tot i aquests antecedents, l’Ajuntament de Begur continua aprovant les diverses versions de projectes que presenten els promotors per intentar edificar en aquest àmbit, inclòs a l’EIN Muntanyes de Begur i a la Xarxa Europea Natura 2000, segons han dictaminat diversos Informes Tècnics", assenyalen les entitats.

Per a Salvem Begur, Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava la urbanització d'aquests terrenys comportaria "greus irregularitats". També consideren que afecta la Xarxa Natura 2000 i d’un Hàbitat d’interès prioritari per la conservació per la Directiva Hàbitats de la UE, com són les dunes fixades per pins.

Comporta, a més, segons les entitats "la infracció del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines que classifica els terrenys com a “sistema d’espais oberts”, havent de ser un Sòl no urbanitzable (SNU) de protecció especial".

Afectació als valors forestals, ambientals i paisatgístics de la zona; manca de sotmetiment del Projecte a nou procediment d'avaluació ambiental; el deure de seleccionar l’alternativa de menor impacte que obligava a no permetre l’edificació d’aquesta franja de sòl; la insuficiència de les modificacions previstes pel que fa a reduir la cota edificatòria, obligant a situar l’edificació en un punt menys elevat i a reduir de 12 a 9 habitatges; i la vulneració del Pla Director, en ampliar de 7 a 9 les parcel·les edificables i permetre la seva construcció, malgrat que el PDU va emetre una Directriu per deixar com a inedificable aquests terrenys, són la resta d'irregularitats que denuncien.

I alerten de les "tramitacions supersòniques” de l’Ajuntament cada vegada que ha adoptat els Acords d’aprovacions inicials, amb la presentació dels successius Projectes -fins a 3- pels promotors.

El POUM de Begur del 2003, el Departament de Medi Ambient havia informat en contra d’aquesta urbanització, atesa la naturalesa forestal dels terrenys.

Per altra banda, denuncien que l’Ajuntament de Begur no ha donat cap resposta expressa ni a les al·legacions presentades contra la 1ª aprovació inicial, el mes de setembre de 2021, ni a les al·legacions presentades en tràmit d’informació pública contra la 2ª aprovació inicial, presentades el gener de 2022. ·"Infringeix els més elementals deures de qualsevol administració pública, que comporten l’obligació de contestar les al·legacions presentades", es queixen les entitats.

És per això que sol·liciten al secretari municipal de l’Ajuntament de Begur que formuli advertiment de possible il·legalitat de l’Acord d’aprovació definitiva d’aquest Pla a tots els membres del Consistori, abans de sotmetre’s a votació en el proper Ple Municipal que se celebrarà el dimarts 9 d’agost.