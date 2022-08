L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ha signat el contracte per desplegar una xarxa de càmeres de videovigilància en més d'un centenar de punts del municipi. L'actuació està valorada en 1,4 milions d'euros i es desenvoluparà en un termini de 10 anys. D'altra banda, s'instal·larà un sistema informàtic que permetrà, entre d'altres, organitzar de manera intel·ligent els semàfors, controlar les vies d'accessos restringits i vigilar els punts d'escombraries «conflictius». L'empresa encarregada de prestar el servei serà ALUVISA, especialitzada en aquest tipus d'actuacions.

El tinent d'alcalde i responsable de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Alberto Mas, explica que s'ha optat per un tipus de contracte pioner a l'administració pública espanyola. «En lloc de comprar, instal·lar i mantenir una sèrie d'equips per obtenir i tractar les dades requerides de la via pública s'ha contractat una empresa que s'encarregui de la inversió i manteniment i que proporcioni les dades ja processades», remarca. «Amb això aconseguim optimitzar l'ús dels diners públics i garantir-nos durant tota la durada del contracte, disposar de dades definides com a essencials per augmentar el grau de seguretat del que gaudeixen els nostres veïns i visitants», afegeix.

En aquest sentit, diu que esperen que, com ha passat en altres municipis que han apostat per aquest model, augmenti en un 35% el percentatge de resolució de casos. A aquesta eina de prevenció se suma a una funció coneguda com a «llista negra o llista blanca». La llista negra s'utilitza per localitzar (amb un índex d'encert del 98%) una matrícula que pugui estar buscada (robatori o precinte judicial o administratiu). I la llista blanca permet que, en cas de produir-se un fet delictiu, es pugui fer un filtratge de tots els vehicles que han estat detectats per la zona.

La implementació d'aquest nou servei ha de permetre també dotar d'intel·ligència artificial els semàfors del municipi perquè adaptin la seva rutina de vermell – verd a la realitat del trànsit, evitant parades innecessàries i agilitzant la circulació de vehicles. També en relació amb les millores de la circulació al municipi es podran extreure dades de pas i tipologia de vehicles que transiten, dades que permetran racionalitzar el pla viari. Respecte a la instal·lació de càmeres als punts de recollides d'escombraries, el sistema permetrà un major control, amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques i sancionar aquells que infringeixin les ordenances municipals.

També es controlaran les zones amb restriccions d'accés i, pel que fa a la videovigilància d'edificis municipals, se centralitzarà l'obtenció i el tractament de les dades així com la seva integració en els protocols d'actuació actuals en cas que es detecti alguna d'incidència. Mas també ha explicat que les dades obtingudes es posaran a disposició de tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat.