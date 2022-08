SOS Costa Brava denuncia la «insistència» de Begur en edificar Puig Montcal

L’entitat ecologista SOS Costa Brava denuncia la «insistència» de l’Ajuntament de Begur en edificar la zona de Puig Montcal. Els ecologistes critiquen que el consistori vulgui aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21, Montcal 2, ja que consideren que aquest espai s’hauria de preservar com a zona verda i que vulnera el Pla Director Urbanístic (PDU) en ampliar de 7 a 9 les parcel·les edificables. Aquest serà un dels punts previstos en l’ordre del dia del plenari que se celebra aquest vespre (20:30 h).

Els ecologistes subratllen que el d’avui «és el tercer intent de l’Ajuntament d’edificar aquests terrenys i d’aprovar la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al PDU. Les dues aprovacions inicials anteriors (en data 19 de juliol de 2021 i 21 de desembre de 2021) van ser aturades en els tràmits d’informació pública, on van rebre al·legacions de les entitats i informes desfavorables de Medi Ambient», exposen en un comunicat on afegeixen que «tot i aquests antecedents, l’Ajuntament de Begur continua aprovant les diverses versions de projectes que presenten els promotors per intentar edificar en aquest àmbit, inclòs a l’EIN Muntanyes de Begur i a la Xarxa Europea Natura 2000, segons han dictaminat diversos Informes Tècnics». Els activistes insisteixen que l’impacte de les obres en aquest territori seria «crític» i critiquen la manca d’alternatives.

Al·legacions presentades

Des de SOS Costa Brava també denuncien «silenci administratiu» per part del consistori begurenc, al que acusen de no respondre les al·legacions presentades: «L’Ajuntament de Begur no ha donat cap resposta expressa ni a les al·legacions presentades contra la primera aprovació inicial, el mes de setembre de 2021, ni a les al·legacions presentades en tràmit d’informació pública contra la segona aprovació inicial, presentades el gener de 2022. D’aquesta forma l’Ajuntament de Begur infringeix els més elementals deures de qualsevol administració pública, que comporten l’obligació de contestar les al·legacions presentades», insisteixen.

En aquest sentit, des de l’entitat insten al secretari municipal a què «formuli advertiment de possible il·legalitat de l’Acord d’aprovació definitiva d’aquest pla a tots els membres del Consistori, abans de sotmetre’s a votació en el proper Ple Municipal». La portaveu de Salvem Begur, Lydia Chaparro, subratlla que «continuarem fent les denúncies urbanístiques que calgui. Nosaltres tenim oberts tots els recursos administratius legals i seguim aquests recursos. Si presentem unes al·legacions, el que han de fer ha de ser contestar», sentencia la portaveu.