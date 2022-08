L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha signat un contracte de 10 anys per valor d’1.472.341,83 euros amb l’empresa de seguretat Aluvisa per a la instal·lació i desplegament d’una xarxa de càmeres d’intel·ligència artificial arreu del territori municipal.

Segons detalla el consistori en un comunicat, aquestes càmeres tindran capacitat per llegir les matrícules dels vehicles que hi circulen i alhora proporcionar dades per a l’anàlisi de la mobilitat al municipi. Aquesta informació serà enregistrada i tractada per una plataforma que permetrà també gestionar de manera centralitzada les instal·lacions de trànsit existents i proporcionarà eines pel tractament de les dades obtingudes.

L’Ajuntament subratlla que la instal·lació d’aquestes càmeres serà una eina «fonamental» per prendre decisions per a la regulació del trànsit en el futur i millorar la seguretat pública en general. Des del consistori afegeixen que el desplegament d’aquesta xarxa també permetrà controlar les vies amb accessos restringits i vigilar els punts de recollida d’escombraries.

Un centenar de càmeres

El regidor de Seguretat, Alberto Mas, destaca que en total s’instal·laran un centenar de càmeres que es col·locaran en totes les entrades i sortides, avingudes i punts de recollida de brossa. «A partir de la signatura d’aquest contracte tindrem 65 punts per monitorar el trànsit, alguns punts amb 2-3 càmeres, per tant, parlem d’un centenar en total», puntualitza el regidor. Mas afegeix que el servei contractat enviarà totes les dades registrades durant les 24 hores del dia a la seu de la policia local, que serà el cos encarregat de fer-ne la pertinent gestió: «Hem contractat que la comissaria rebi les 24 hores del dia les imatges i les metadades i tingui un equip per rebre la informació. L’empresa posarà a punt les càmeres i els ordinadors. El municipi estarà blindat». Interpel·lat per la motivació que hi ha al darrere d’aquesta iniciativa, l’edil destaca la importància de «reforçar la seguretat». «Som un poble que vivim del turisme i la segona residència. Durant la pandèmia ha vingut un miler de persones a viure aquí i tota aquesta gent demana un poble net i amb serveis de salut però també seguretat. Això és fonamental», subratlla el regidor.

Inversió i manteniment

L’Ajuntament insisteix que la implementació d’aquest nou servei ha de permetre també dotar d’intel·ligència artificial els semàfors del municipi perquè adaptin la seva rutina de vermell-verd a la realitat del trànsit, evitant parades innecessàries i agilitzant la circulació de vehicles. Respecte a la instal·lació de càmeres als punts de recollides d’escombraries, el sistema permetrà un major control, amb l’objectiu de reduir les conductes incíviques, podent arribar a sancionar a les persones que actuïn contra de les ordenances municipals.

En quant a la videovigilància d’edificis municipals, se centralitzarà l’obtenció i el tractament de les dades així com la seva integració en els protocols d’actuació actuals en cas que es detecti alguna d’incidència.