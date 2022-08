Endesa va iniciar ahir els treballs de substitució del tram de xarxa elèctrica que dissabte passat es va avariar i va provocar un tall de subministrament a bona part de Palamós i que, entre d’altres, va impedir la finalització del partit de futbol entre el Girona i el Club Bolívar en el marc de la celebració del Trofeu Costa Brava.

Segons va puntualitzar l’Ajuntament en un comunicat, es tracta d’una secció de xarxa antiga, que no havia entrat en el procés de substitució que l’empresa subministradora E-Distribución (Endesa) ha anat fent en altres punts del municipi i que dissabte passat es va avariar, provocant un tall de llum principalment al barri Vell, creant un efecte dominó que va afectar altres punts del municipi i que l’empresa va atribuir inicialment a una sobrecàrrega per l’alta demanda que rep la xarxa durant els mesos d’estiu, quan es multiplica la població del municipi a causa de l’elevat nombre de turistes i residents que estiuegen al municipi els mesos d’estiu.

Una setmana d’obres

Els treballs s’allargaran fins divendres vinent i són a càrrec de l’empresa Endesa, afectant el tram de l’avinguda Onze de Setembre més proper a la zona de La Planassa, concretament la secció compresa entre els carrers de Tauler i Servià i del Club Nàutic.

Durant el període d’execució d’aquestes tasques (7 del matí a les 17 h de la tarda), no es podrà circular en vehicle pel tram afectat, on es duran a terme les feines d’obertura de rases i la posterior substitució del cablejat en una actuació que ha de permetre garantir que no es torni a produir al municipi una situació d’apagada tan extensa i escalonada com la que es va viure.