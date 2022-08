Jordi Soler tornarà a ser el candidat de Junts a les eleccions municipals del 2023 a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà). Soler, que actualment és alcalde del municipi després de fer una moció de censura al govern d'ERC, ha estat batlle en dos períodes més: del 2003 fins al 2007 i del 2008 fins al 2019. Aquest dimarts a la nit l'assemblea d'afiliats de Junts ha escollit Jordi Soler com a candidat. L'actual alcalde, de 62 anys, ha assegurat que necessita «consolidar la feina feta aquests anys» i que se sent «amb energia i il·lusió» d'encarar un nou mandat com a alcalde.

Jordi Soler va arribar a l'alcaldia de Calonge per primera vegada el 2003, que va mantenir fins al 2007. Posteriorment, el 2008 va tornar a aguantar la vara d'alcalde de Calonge fins al 2019, quan va perdre les eleccions amb ERC per només un regidor de diferència. En aquell moment, els republicans van accedir al govern local i finalment l'octubre del 2020 Soler va decidir fer una moció de censura amb la resta de formacions a l'oposició per recuperar l'alcaldia. Però aquesta aliança ja s'ha cobert la primera víctima: Nobert Botella. Es tracta del regidor de Republicans de Calonge que estava al govern amb ERC i va ser qui el 2020 va permetre el canvi perquè Soler tornés a l'alcaldia. A principis de juliol el candidat de Junts el va destituir perquè no s'havia adaptat al nou equip i ara han quedat en un govern amb minoria format pels quatre regidors de Junts, els tres del PSC i l'únic representant del PP al consistori.