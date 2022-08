L'Ajuntament de Palafrugell està redactant un protocol d'actuació en cas que hi hagi una punxada en un local d'oci nocturn del municipi. El consistori ha demanat a la Policia Local que coordini aquesta tasca després d'una reunió amb els responsables de la discoteca Costa Este que hi ha a Palafrugell. L'objectiu és donar als locals unes pautes de com actuar en cas en què alguna víctima denunciï una punció per garantir una actuació ràpida i el màxim suport a la víctima. Aquesta trobada es repetirà en les properes setmanes amb la resta d'empresaris de l'oci nocturn del municipi. Durant la reunió amb els responsables de Costa Este, el govern local també va abordar el conflicte de sorolls.

La Policia Local de Palafrugell, l'Espai Dona de Benestar Social i els Mossos d'Esquadra treballen en la redacció d'un protocol d'actuació en cas que hi hagi casos de punxades en locals d'oci nocturn. El document té tres parts. La primera d'elles, té a veure amb com actuar de forma preventiva i què cal tenir en compte per evitar futurs casos. En la segona hi ha les accions que cal seguir si es produeix una punció i l'última es basa en l'acompanyament emocional i el suport psicològic de la víctima.

Aquest document s'ha començat a redactar després que el govern local s'hagi reunit aquesta setmana amb els responsables de la discoteca Costa Este que hi ha a Palafrugell. Arran de la trobada, ha sortit la proposta de fer un protocol d'actuació. Properament, el govern local també es reunirà amb la resta d'empresaris de l'oci nocturn per detectar altres necessitats.

Més enllà del protocol d'actuació que es farà dissenyat pels locals d'oci nocturn, la trobada entre l'Ajuntament de Palafrugell i els responsables de Costa Este també ha servit per parlar de les molèsties de soroll que han fet arribar els veïns. L'establiment s'adapta a la normativa de contaminació acústica. Tot i així els responsables es van comprometre en buscar alternatives que ajudin a reduir les molèsties.

A més, també s'han compromès voluntàriament a reduir el nivell de decibels de la música i el consistori farà un seguiment per comprovar si es compleix o no aquesta promesa. Per altra banda, intentaran instal·lar panells acústics o altres elements estructurals que ajudin a dispersar el so perquè no arribi fins als veïns.