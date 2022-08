L’Ajuntament de Begur ha fet marxa enrere i finalment ha aturat l’aprovació de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21, Montcal 2, que s’havia d’aprovar aquesta setmana en el ple que l’Ajuntament va celebrar dimarts al vespre. Finalment, però, el consistori ha decidit aturar l’aprovació, i per fer-ho va retirar el punt de l’ordre del dia. Davant les queixes dels grups ecologistes, que denunciaven que aquest espai s’hauria de preservar com a zona verda perquè forma part de l’àrea protegida Natura 2000, el consistori ha demanat un informe de Medi Ambient i espera el seu contingut per decidir si torna presentar la modificació en sessió ordinària.

La portaveu de Salvem Begur i Ecologistes en Acció, Lydia Chaparro, exposa que «estem satisfets que no s’hagi aprovat, però evidentment no trobem bé que la part ambiental mai estigui ben complementada». «Mai ens posem d’acord amb aquest tema quan és molt senzill. No està aprovada la delimitació, però el projecte de la zona Puig Montcal està dins la xarxa Natura 2000. Sempre hem de batallar això quan és de calaix», defensa la portaveu de l’ens ecologista, que, alhora, es mostra prudent pel que fa al futur del projecte. «A veure què passa amb l’informe que sol·liciten», conclou.

Tercer intent

El consistori pretenia aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic (PDU), que «requeria la seva no edificació i qualificació com a espais lliures i zones verdes». El d’aquesta setmana era el tercer intent després que les altres dues aprovacions inicials quedessin aturades en els tràmits d’informació pública, per les al·legacions de les entitats i els informes «desfavorables» de Medi Ambient. Els ecologistes han denunciat en reiterades ocasions que la proposta plantejada vulnera el PDU en ampliar de 7 a 9 les parcel·les edificables i en la previsió d’edificar terrenys dotats de protecció especial i inclosos a l’Espai d’Interès Natural. Interpel·lats per aquests fets, l’Ajuntament de Begur exposa que no farà declaracions fins que rebi l’informe.

D’altra banda, un altre dels punts «calents» del municipi és la zona de Sa Riera, que enfronta a l’entitat SOS Costa Brava i un fons d’inversió suís, Stoneweg, als tribunals per la construcció de 52 habitatges i 78 aparcaments en una zona boscosa.

A finals de maig, el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va avalar una mesura cautelar demanada pels ecologistes, que sol·licitaven als tribunals ordenar que els promotors informessin els compradors de la situació judicial en què es trobaven els immobles, que estan a mig construir.