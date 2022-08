L’Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC) s’ha reunit amb l’Ajuntament de Palafrugell després de realitzar una enquesta entre els seus associats en què ha constatat que el 92% dels enquestats, d’una mostra de 200 persones, s’ha mostrat desfavorable als canvis impulsats en la carretera vella (Gi-6543). La presidenta de l’entitat, Lluïsa Bonal, exposa que la motivació per fer aquest canvi «no s’ha aconseguit»: «L’objectiu que era treure la sinistralitat no s’ha pogut complir i continua sent un garbuix», indica. Bonal insisteix que «el trànsit hi és igualment i el fet que la carretera sigui d’un únic sentit, amb moltes entrades i sortides a l’autovia, acaba generant cues». «Entenem que la via ha de complir una normativa, sí, però es podria buscar una solució consensuada amb tothom», afegeix.

Les obres per incorporar el carril bici corresponent a la via verda van finalitzar fa poc, per això des de l’AVAC demanen a l’Ajuntament «que es replantegi els canvis que ha portat a terme a la carretera vella de Calella i que busqui alternatives per assolir els propòsits que persegueix, però amb un major consens per part dels veïns i usuaris». Els veïns van fer arribar aquestes peticions als representants municipals, amb qui es van reunir a principis de setmana i de qui van arrencar el «compromís» de reformular la proposta de cara al setembre.

Reunió al setembre

El regidor de Mobilitat del municipi, Pau Lladó, defensa que al setembre analitzaran la situació i reformularan el projecte, tot i que descarta recuperar el doble sentit de la via. «Estem mesurant les dades de trànsit i circulació en aquesta carretera i la reunió amb l’AVAC va ser positiva, però el doble sentit no es recuperarà perquè les mides actuals no compleixen la normativa i la inversió que requeriria és molt elevada».

El regidor afegeix que s’ha col·locat un aforador a la carretera vella, un giny que serveix per contar els vehicles, la freqüència, la tipologia i la periodicitat. Tot plegat, exposa Lladó, servirà per mesurar l’impacte real dels canvis i estudiar propostes juntament amb els veïns per reformular el tram actual. L’Ajuntament espera tenir les dades a mitjans de setembre.