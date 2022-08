El conductor d’un turisme ha mort en una sortida de via a la GIV-6535 a Begur aquest matí i dues persones més han resultat ferides.

El vehicle ha caigut diversos metres per un barranc quan circulava per la GIV-6535.

Amb aquesta víctima, són 104 les persones que han mort en accident de trànsit, segons les dades provisionals, a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

L'avís de l'accident ha tingut lloc a les 07.26 al punt quilomètric 2, a Begur.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i, posteriorment, una caiguda de diversos metres.

A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del vehicle. Hi ha també dues persones més ferides: una, en estat menys greu, traslladada a l’hospital Josep Trueta de Girona i l’altra, en estat lleu, que ha estat donada d’alta in situ.

Arran de la incidència, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter de l’equip de rescat del GRAE, tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres patrulles de la Policia Local de Begur.

La via està tallada en els dos sentits de la marxa.