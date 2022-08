El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) i tercer tinent d'alcalde del govern local, Josep Salvatella, s'ha donat de baixa del partit per discrepàncies polítiques. Assegura que la formació té una «fractura oberta» al municipi entre el comitè local i el grup municipal, a banda de divergències en l'estratègia a escala nacional. Per aquest motiu ja s'ha donat de baixa de la formació i ha posat el càrrec a disposició de l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, i de la resta de regidors del govern. De moment, assegura que aquests li han donat l'aval per seguir i per això mantindrà els càrrecs dins l'executiu local fins a les pròximes eleccions municipals.

Josep Salvatella ha abandonat Junts per discrepàncies internes en l'àmbit local i nacional sobre la política de la formació. Assegura que internament s'han sentit sols i desemparats per part del comitè local i ara s'ha negat a donar el seu aval pel nou candidat de Junts a les pròximes eleccions del 2023. Salvatella també ha criticat que el partit estigui «fent d'oposició» amb determinats posicionaments que fa la secció local de Junts amb temes com ara el mercat, les boies o la carretera vella. Aquests posicionaments són contraris al criteri del govern local de Palafrugell, on hi ha dos regidors de Junts. A més, lamenta que des de la direcció del partit no freni els peus a la gent que lidera el comitè local. Això creu que deixa a ell i el seu company del grup municipal sols i desemparats. Per altra banda, el tinent d'alcalde també renega de l'estratègia nacional, sobretot arran de la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Josep Salvatella creu que les formacions independentistes han renunciat als principis i han recuperat les tradicions del «peix al cove». Malgrat tot, Josep Salvatella no plegarà de l'equip de govern. Si bé creu que havia de posar el seu càrrec a disposició ha assegurat que no ho farà davant de la gent de Junts, sinó de l'alcalde (Som gent del poble) i la resta de regidors del govern (amb coalició amb ERC). De moment, Salvatella ha comunicat que té l'aval dels seus companys regidors per seguir a l'executiu municipal fins a les pròximes eleccions municipals.