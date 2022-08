La formació de Junts per Sant Feliu de Guíxols, que amb tres regidors forma part de l’oposició al municipi, ha carregat contra el govern local per la gestió del servei d’escombraries. Els neoliberals demanen la compareixença de l’alcalde, Carles Motas (Tots per Sant Feliu) i qui responsabilitzen del «servei deficient d’escombraries».

El grup municipal de Junts denuncia en un comunicat que durant aquesta temporada d’estiu s’estan tornant a observar els mateixos problemes en el servei d’escombraries i de neteja viària que abans de l’adjudicació del nou contracte pel qual sol·liciten la compareixença «urgent» del màxim responsable del consistori.

«Els partits i l’alcalde de l’actual govern, que fa 8 anys que gestionen el consistori, fins ara responien amb la necessitat de licitació d’un nou contracte d’escombraries que ja està adjudicat des de fa prop d’un any. Aquest nou contracte representa un increment del seu preu anterior en més de 400 mil euros i es va adjudicar a la mateixa empresa que venia prestant el servei amb un cost per habitant un 20% més car que la mitjana provincial pel lot d’escombraries i un 300% més car per la neteja viària», exposen en un comunicat.

La formació argumenta «deixadesa» en els punts de recollida d’escombraries que hi ha distribuïts pel municipi i demana explicacions a Motas per tal que «expliqui les actuacions detallades que com a màxim responsable del govern i de la ciutat està portant a terme així com una data concreta en la que garanteix que aquestes situacions no es tornaran a produir», exposen.

L’Ajuntament, interpel·lat per aquests fets, ha comunicat que no farà declaracions al respecte. A principis de juliol l’Ajuntament va anunciar que implementaria un sistema de contenidors mòbils pels veïns del centre de la ciutat. Segons va puntualitzar el consistori, la idea era implementar deu plataformes que aniran distribuïdes en diferents punts i que estaran al carrer des de les 18h fins les 6h de l’endemà. Cada plataforma compta amb vuit contenidors de posar i treure i dos fixes de paper i cartró amb l’objectiu que els veïns puguin reciclar els productes entre els diferents contenidors de reciclatge.