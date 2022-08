El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança l'home que en va matar un altre tallant-li el coll amb un matxet a Verges. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.

El crim va passar la matinada de dissabte. L'agressor, que té 56 anys i és veí del poble, va crear problemes en un restaurant. El local va decidir no servir-li més copes i ell va anar a casa seva, on va agafar el matxet. La víctima va sortir a fora per intentar calmar-lo i l'agressor li va acabar clavant el matxet al coll. La policia el va detenir poc després a casa seva, amb la roba encara tacada de sang. De camí, es va desfer de l'arma llançant-la en un test del carrer.