Malestar a Sant Feliu per una cuina industrial al carrer Pecher

El veïnat d’un bloc de pisos del carrer Pecher de Sant Feliu de Guíxols protesta, des de fa anys, per diverses molèsties derivades de tenir una cuina industrial als baixos de l’edifici. Al bloc, que consta de 24 habitatges dividits en dues escales, hi viuen residents permanents i persones amb segones residències. Els veïns, cansats de la situació i de presentar instàncies a l’Ajuntament, han escrit un comunicat per exterioritzar la protesta: «Fa anys que vivim disgustats i angoixats per les molèsties que ens provoca una activitat industrial que es du a terme als baixos del nostre edifici. Una cuina de restaurant. La vorera del nostre edifici, a la part davantera on tenim l’entrada a la comunitat i les portes dels garatges, contínuament està plena de bosses de brossa, que a part d’ocupar la via pública havent de baixar de la vorera per continuar caminant, desprenen sucs i molta mala olor, sobretot ara a l’estiu», exposen.

Fa anys que vivim disgustats i angoixats per les molèsties que ens provoca una activitat industrial que es du a terme als baixos del nostre edifici. Una cuina de restaurant. La comunitat de veïns afegeix que els camions i furgonetes que hi van a descarregar materials estacionen els seus vehicles a l’altra banda del carrer, ocupant també la vorera i dificultant la circulació. «Sovint hi estan molta estona amb els motors engegats fins que són descarregats. Tot això fa que, a part de les males olors de la brossa, els fums i sorolls dels vehicles mal estacionats, les dues voreres del carrer quedin totalment impracticables als vianants», afegeixen. El vicepresident de la comunitat de veïns, Enric Porti, exposa que aquesta situació es dilata des de fa més d’una dècada: «A través del nostre administrador de finques hem presentat diverses instàncies a l’Ajuntament. Les molèsties van començar el 2004, abans hi havia un càtering d’un restaurant però el propietari va morir i els fills ho van llogar a una altra empresa que és un restaurant que està a Cadaqués, però fan el càtering pel restaurant aquí. Sentim com si estiguéssim en un recinte industrial. Se’t posen els camions a descarregar i carregar, la majoria són camionetes frigorífiques que han d’estar engegades. Hi ha brutícia, deixalles, cubells... Tarden moltes hores a recollir les escombraries i es queden a la vorera en ple estiu», explica Porti. Una altra de les veïnes del bloc, Anna Taberner, afegeix que els intents de diàleg no han arribat a bon port: «Entenem que han de fer la seva feina i que tenen tots els permisos per fer-ho però aquesta gent té la cuina a peu de carrer, als baixos de l’edifici. Jo només vinc a l’estiu però pels veïns que venen tot l’any es fa complicat». Diari de Girona ha intentat contactar, sense èxit, amb els propietaris de la cuina industrial. Entenem que han de fer la seva feina i que tenen tots els permisos per fer-ho però aquesta gent té la cuina a peu de carrer, als baixos de l’edifici Filtracions d’aigua El vicepresident de la comunitat explica que la comunitat ha hagut de fer una inversió de 20.000 euros per sufragar uns danys que consideren que es deriven de les instal·lacions de la cuina. «El problema afegit és que també tenen el subterrani on hi tenen màquines de refrigeració que fan sorolls i fan unes humitats que ens està malmetent les columnes de l’edifici. Sovint les bigues de ferro ploren d’aigua i el pàrquing es converteix en una bassa d’aigua i hem de ser nosaltres com a veïns els qui acabem d’assumir el cost de manteniment per por que això vagi a més», conclou.