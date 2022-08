El port Marina Palamós ha fet una posada a punt de les seves instal·lacions i serveis. L’equipament, que la setmana passada ve fer una festa d’inauguració, ha renovat espais, ha obert nous locals d’oci nàutic, de restauració, i ha millorat la seva integració. Inaugurat l’any 1992, el port disposa de 866 amarraments per a embarcacions recreatives de fins a 30 metres d’eslora. Ara ha fet aquest rentat de cara, en el marc d’un nou període de concessió de la seva activitat per a 15 anys més. La Generalitat va renovar la concessió l’any 2020, en favor de la societat Nàutic Palamós, que se’n va adjudicar una primera l’any 1990, de 30 anys i que va expirar en fa dos. Ara, la concessionària s’ha hagut de comprometre a invertir 15 milions d’euros al llarg del nou període d’explotació. Un 80 per cent dels diners ja s’han posat en solfa, sobretot en polítiques de sostenibilitat ambiental.