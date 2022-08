El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha recaptat 6.000 euros per a la Fundació baix-empordanesa Vimar, dedicada a les persones amb capacitats especials. L’entitat ganxona va organitzar un sopar solidari el mes de juliol amb l’objectiu de recaptar fons per a aquesta entitat. El passat 10 d’agost es va celebrar un segon sopar per entregar l’import recaptat, que es va celebrar al mateix restaurant del Club i va estar presidit pel president del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Albert Roses, i la seva junta directiva. Per part de la fundació Vimar, el tresorer de l’entitat, Raimon Sarret, i la patrona, Margarita Flaquer, van rebre el xec de l’import recaptat, 6.000 euros, durant el sopar. Vimar subratlla que suporta la seva activitat gràcies al concert amb l’administració i al suport de la societat civil gràcies, en part, a donacions.