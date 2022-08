Les altes temperatures derivades de l’onada de calor i la manca de pluja de les darreres setmanes han provocat una situació extrema a la llacuna del Ter, ubicada al Parc Natural del Montgrí, el Baix Ter i les Illes Medes. La situació ha sigut tan crítica que el nivell de l’aigua ha baixat dràsticament, reduint l’oxigenació i provocant la mort de nombrosos peixos de la llacuna del Ter, poblada en gran part d’anguiles. Tot plegat ha obligat el parc a realitzar un rescat per evitar que la població d’aquesta espècie en declivi desaparegui a la zona.

Es va assecar la llacuna i fa 15 dies vam començar a veure més mortalitat de llises i anguiles, que són peixos d’estuari. Vam veure que morien i no sabíem si estaven a punt de petar per les condicions ambientals. Santi Ramos - Biòleg i tècnic del Parc Natural del Montgrí

El tècnic i biòleg del parc, Santi Ramos, explica que entre dimarts i divendres de la setmana passada una empresa, Sorelló, va encapçalar un operatiu per rescatar centenars de peixos per traslladar-los al riu Ter amb l’esperança d’evitar la seva mort. «Es va assecar la llacuna i fa 15 dies vam començar a veure més mortalitat de llises i anguiles, que són peixos d’estuari. Vam veure que morien i no sabíem si estaven a punt de petar per les condicions ambientals. Hem fet un rescat amb una empresa especialitzada en gànguils (trampes per a peixos) per capturar totes les anguiles durant quatre dies. També n’hem agafat de mortes. Les vives les hem deixat anar al riu Ter on hi ha millors condicions perquè hi ha més corrent. Allà tenen possibilitats de sobreviure (a la desembocadura, als darrers quilòmetres de riu). Al riu elles es poden ressituar. Si la tardor és com toca, s’emplenarà el Ter vell i connectarà amb el mar».

El responsable de l’operatiu, Quim Pou, de l’empresa Sorelló, especialitzada en l’estudi del medi aquàtic, explica que moltes de les que van rescatar estaven mortes: «En vam treure prop d’un miler, però només el 40% (423) estaven vives. De manera que si no haguéssim actuat previsiblement haurien mort totes».

Pou afegeix que habitualment aquests peixos es capturen amb pesca elèctrica, però la influència de l'aigua de mar va impedir utilitzar aquest mètode: «normalment, els rescats els fem amb pesca elèctrica, però com que la llacuna té influència de l'aigua de mar, l'única opció és posar unes trampes per capturar anguiles perquè amb la pesca elèctrica la conductivitat és massa alta en aigües de transició. Com que no funciona no es pot fer servir. Aquestes trampes en condicions òptimes funcionen, però les condicions de l'aigua de la llacuna s'han deteriorat i dins les mateixes trampes la mortalitat s'accelera".