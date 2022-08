Veïns de Torroella protesten pel soroll de Mas Sorrer

«Ens queixem perquè és un soroll molt estrident i per molt que tanquis les finestres no pots descansar. Portem dues tres nits sense dormir fins a les sis de la matinada», exposa Herman Westhoff. Aquest és un de la cinquantena de veïns de Torroella de Montgrí que viu a tocar del riu i protesta per la música de Mas Sorrer. Aquesta empresa, ubicada a la carretera que uneix Torroella amb Parlavà (Gi-643), s’ubica en el terme municipal de Gualta i en el marc de la seva activitat organitza diversos esdeveniments durant els mesos d’estiu. Entre les seves activitats hi ha una festa de música tecno, concerts i actuacions que els divendres i dissabtes poden acabar a les cinc de la matinada.

Westhoff, que explica que s’està recuperant d’una malaltia, manifesta que cap de les administracions els proposa cap solució: «Hem parlat amb l’Ajuntament de Torroella, que no en vol saber res perquè no és del seu terme municipal. Hem intentat parlar amb els de Gualta i hi ha veïns que han parlat amb l’alcalde. No tothom vol estar les 24 hores de festa, la gent té dret a dormir», afegeix. El veí exposa que els afectats, una cinquantena de persones, s’estan començant a agrupar per tal d’unificar les queixes. Un responsable hoteler de la zona, que prefereix no ser identificat, explica que la situació geogràfica genera un efecte sonor amplificador: «Fa un efecte estrany perquè sembla que tinguis la festa al jardí. Tinc dos clients que sentien tanta estridència que van cancel·lar la reserva i van marxar».

Problemàtica estesa

L’alcalde de Gualta, Jaume Fontdevila, reconeix que ha rebut queixes pel soroll i per la circulació a la Gi-643. «Aquí hi ha dos temes: la seguretat a la carretera i les molèsties del so que causen a Torroella, perquè el so va cap allà. La majoria de dies afecta més en determinades zones de Torroella que aquí a Gualta. Aquest any s’acabarà com es pugui i s’ha parlat amb els promotors perquè abaixin el volum sonor», indica. El batlle afirma que són conscients de les molèsties i de situacions a corregir: «El volum l’han abaixat, però continua produint molèsties. En som conscients i considero que no ha de passar. Prendrem mesures de cara a l’any que ve. Que compleixin la normativa i el fet que estiguin emparats no vol dir que si generen molèsties no s’hagi de corregir», conclou l’alcalde.

Siso Vidal, veí del municipi, apunta que la conglomeració de vehicles que surten dels aparcaments de Mas Sorrer col·lapsa la carretera de matinada: «Dissabte 13 d’agost a les 2 de la matinada, la carretera Gi-643 era molt perillosa sense voral i col·lapsada en els dos sentits de la marxa. És un descontrol en un tram perillós».

La versió dels propietaris

Els propietaris de l’espai, que tenen una llicència per a activitats musicals que es renova anualment, reconeixen que els han arribat les queixes, però subratllen que en cap moment han incomplert la normativa. Max Roures, responsable de l’espai, exposa que han contractat una empresa que fa un estudi de l’impacte sonor i que «en cap moment» han superat els 55 decibels permesos per normativa. «Volem solucionar els problemes i estem oberts a parlar amb tothom. Volem trobar una manera per tal que tothom estigui content i modificarem algunes propostes, com el Delirium, de cara a l’any que ve. Però també han d’entendre que som una empresa que aportem un valor a l’economia local», assegura.