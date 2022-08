L’entitat ecologista i divulgadora Amics de les Illes Formigues ha iniciat una campanya amb l’objectiu de conscienciar a la població de protegir i cuidar el fons marí i, en especial, les praderies de posidònia. Sota el lema «Salvem la posidònia», l’ens explica als navegants la importància de la preservació d’aquesta planta submarina i insisteix que «un fondeig responsable és vital per a la seva supervivència». L’entitat subratlla que la posidònia, emblema de la Costa Brava, «està greument amenaçada i en perilla la seva existència».

Mapes orientatius

En el marc d’aquesta campanya l’ens ha repartit i divulgat a través de les xarxes socials i amb col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós, uns díptics on s’expliquen els beneficis de la posidònia així com un seguit de recomanacions a tenir en compte a l’hora de fondejar l’embarcació. Aquests fulletons informatius també contenen uns mapes orientatius de la posició de la posidònia a les aigües properes algunes de les cales i platges que reben més afluència d’embarcacions (com ara de la zona que va de la Cala Senià a la Cala Estreta; de la zona de davant de la Platja de Castell i La foradada; de la Badia de Palamós i Sant Antoni de Calonge, i de les Illes Formigues).

«Demanem que abans de fondejar es miri bé on es llença l’àncora. Si hi ha un prat de posidònia a sota, no fondegis. Ens hi juguem massa», insisteixen. Des de l’organització lamenten que, tot i que aquestes campanyes de divulgació són ben rebudes, hi ha una manca de coneixements cap a l’entorn marí i les normatives de navegació. «Lamentem que una minoria no tingui cap respecte per l’entorn encara que se’ls expliqui que les seves accions no ajuden a la supervivència de la posidònia», critiquen.

Normativa poc clara

L’entitat també reivindica la necessitat de la divulgació davant el que consideren una normativa «poc clara» i amb dificultat per sancionar conductes incíviques: «El més confús d’aquesta normativa és que no especifica clarament la prohibició de fondeig. Com que en cap moment hi ha una prohibició expressa del fondeig es deixa a la lliure interpretació de cadascú». De fet, la llei estableix que, en les àrees no abalisades, la zona de bany serà una franja de 200 metres de qualsevol cala i de 50 metres de la resta de costa. I es regula la velocitat i com maniobrar: en aquest espai la velocitat màxima de navegació serà de 3 nusos i la maniobra d’apropament i allunyament de les cales i de la costa haurà de ser perpendicular, tenint en compte sempre la seguretat de les persones.