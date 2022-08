Guíxols des del carrer – En Comú Podem critica la manca d’habitatge social a Sant Feliu de Guíxols. La formació subratlla que la situació «és molt preocupant» i afegeix que durant els darrers anys el nombre d’habitatges cedits per propietaris per a lloguer social han passat de 68, que hi havia fa tres anys, a 47.

Segons explica Jordi Lloveras, militant de la formació, aquesta situació s’ha produït perquè l’ajuntament no posa limitacions als pisos d’ús turístic, fent que aquests no es puguin llogar durant tot l’any, ja que els llogaters guanyen el mateix durant els tres mesos d’estiu. «D’aquesta manera molts propietaris prefereixen i es decanten per això», exposa Lloveras.

El poble té prop d’un miler de pisos d’ús turístic afirma el partit polític, que subratlla que els darrers anys les ocupacions d’habitatges han estat irregulars degut, en part, a la creixent demanda i al nivell d’inflació que ha elevat els preus.

Lloveras, exposa que els habitatges de grans tenidors que fa més de dos anys que estan buits es poden llogar com a ús social: «L’ajuntament no ha engegat cap procés per portar-ho a terme, a més, a la població hi consten al voltant de dos-cents habitatges d’aquests». «El problema és que estem pitjor del que estàvem, no s’ha avançat res», comenta Lloveras. Des de la formació recalquen que el consistori va proposar fer un pla local d’habitatge fa tres mesos i que encara no n’han concretat cap mesura.