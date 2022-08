Els veïns de la Fosca hauran d’assumir el 90% de la remodelació

Els veïns de la Fosca estan expectants davant el ple extraordinari que se celebra aquest matí (9.00 hores) i que previsiblement donarà llum verda al segon tram d’adequació de la urbanització. Els treballs, però, tenen un cost previst de 3,5 milions d’euros que hauran d’assumir en un 90% els veïns que hi resideixen. Es tracta de la segona fase d’adequació de la urbanització després que el 2003 es fes la primera. Aleshores els veïns afectats també van haver d’assumir el 90% del cost.

L’Associació d’Amics de la Fosca, que aplega unes 150 famílies que tenen residència en aquest nucli del municipi de Palamós, veu amb bons ulls la segona fase de les obres d’urbanització dels seus carrers, perquè creu que suposarà una millora per a la mobilitat i per a la qualitat de vida dels veïns. Per contra, discrepen de l’import de les contribucions especials que hauran de pagar.

La remodelació

Les obres començaran l’any 2023 i tindran una durada de 16 mesos, segons el calendari previst. La nova fase se centra ara en el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l’Església. S’actuarà en la xarxa viària segons les necessitats de cada carrer. A més de petites afectacions per a adaptar l’amplada d’alguns dels vials, s’urbanitzaran carrers amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda. També s’executaran carrers i passatges denominats de prioritat invertida, amb plataforma única i tractament superficial de formigó acolorit, tal com va avançar Ràdio Palamós. El president de l’Associació d’Amics de la Fosca, Ramon Bosch, explica que hi ha «inquietud» per conèixer exactament la repercussió econòmica que tindrà cada veí. «La mitjana està entre 15.000 i 20.000 euros per contribuent. Tots els veïns saben que és un percentatge a partir dels metres lineals de finca que tenen sobre el carrer i d’acord amb el percentatge d’edificabilitat».

Bosch explica que la urbanització ha crescut molt els darrers anys i «era necessari» organitzar les parcel·les existents: «Porto més de 20 anys aquí i sempre hi ha hagut aquesta reclamació sobre la taula. Fins i tot quan es va fer el Port Marina de Palamós el trànsit passava per dins la fosca. Penseu que tenim un problema perquè molts carrers són de doble sentit de circulació. En aquesta fase que s’aprovarà caldrà expropiar aquests particulars i tindrem una circulació més oberta i no hi haurà tant de trànsit».

El president de l’ens veïnal destaca que les obres de millora són «un desig» però insisteix que dècades enrere «hi havia una Fosca més maca».