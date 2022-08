L’antiga Escola d’Arts i Oficis ultima els darrers detalls de la reforma que la convertiran en la nova seu de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP), a la planta baixa, i de l’associació teatral Actua, al primer pis. L’edifici del carrer Tarongeta s’ha reformat totalment per adaptar-lo als nous usos, no obstant, s’han mantingut aspectes característics d’aquest edifici històric. L’Ajuntament va manifestar ahir que la setmana passada, Lluís Ros, regidor d’Obra Pública; Josep Piferrer, regidor de Cultura; i Pau Lladó, regidor de Serveis Municipals, van fer una visita a l’obra per veure l’estat de la mateixa, gairebé finalitzada. Així doncs, properament les oficines de l’IPEP situades al carrer Major s’ubicaran en aquest edifici històric del carrer Tarongeta.