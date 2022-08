L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell i la fundació We Care oganitzen la jornada de voluntariat «Netegem la Mediterrània». La neteja es podrà fer a peu, en immersió, caiac o paddle surf i per participar-hi cal inscripció prèvia. L’ajuntamnet ha posat en marxa les inscripcions dels voluntaris a aquesta activitat. L’any passat van participar a «Netegem la Mediterrània» 436 voluntaris, que van recollir 302,75 quilos de residus i diferents materials. Aquest any, aquesta activitat de voluntariat per a la neteja de les platges i del fons marí de Llafranc i Port Pelegrí de Calella de Palafrugell tindrà lloc dissabte 17 de setembre a partir de les 10 del matí. L’acte compta amb la col·laboració del centre d’immersió Poseidon Diving.