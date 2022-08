Els veïns de la Fosca portaran a l’Ajuntament de Palamós als tribunals. El consistori va aprovar ahir el projecte d’urbanització de la Fosca, que té un cost de 3.863.042,79 euros i que han d’assumir en un 90% els veïns. Es tracta de la segona fase d’urbanització d’aquest espai, la primera es va realitzar l’any 2002 i també la van assumir els veïns. La majoria absoluta d’Esquerra, amb deu regidors, va segellar l’aprovació tot i l’oposició de PSC (3), Junts (2), Ciutadans (1) i l’abstenció de la CUP (1). Deduïdes diverses càrregues imputables a l’Ajuntament, l’import definitiu que han d’assumir els veïns de la Fosca és de 3,3 milions d’euros, un 85,95% del total que podran pagar de manera fraccionada en un termini de cinc anys.

L’alcalde, Lluís Puig, va justificar l’import per la necessitat d’executar les obres: «Som conscients que són contribucions importants i sabem que no agraden, però és necessari. El batlle va afegir que «tots els veïns que considerin que aquest expedient no compleix, tenen tota la llibertat de presentar un contenciós».

La portaveu del PSC, Raquel Gallego, va criticar «la urgència» dels treballs i el fet que l’Ajuntament no hagi trobat cap via de finançament subvencionada: «La fase u es va aprovar el 17 de setembre de 2002. Han passat 20 anys i si fem introspectiva el cert és que la majoria de veïns han contribuït amb un percentatge més menor. Si mirem expedient les subvencions és de zero», va etzibar.

L’edil de Ciutadans, Cristóbal Posadas, es va sumar a les crítiques i va afegir que hi haurà famílies que no podran assumir l’import a pagar, que oscil·larà entre 15.000 i 25.000 euros -segons els càlculs de l’associació de veïns- i es determinarà en funció dels metres lineals de finca que tenen sobre el carrer i d’acord amb el percentatge d’edificabilitat. «Sabem que hi ha veïns que no podran afrontar aquesta contribució. Potser no és el millor moment i s’hauria de fer un exercici de reflexió», va expressar l’edil de la formació taronja. En aquest mateix sentit es va manifestar el portaveu de Junts, Raimon Trujillo, que va opinar que «no és el moment oportú».

Plantejament «abusiu»

Els veïns de la Fosca tot i que assenyalen la necessitat de fer les obres, consideren el plantejament municipal «discriminatori», ja que molts dels habitatges de l’espai són pisos i cases familiars de segona residència. De fet, en acabar el ple, un dels assistents va demanar torn de paraula i va instar al govern a fer «una reflexió». «No sóc resident a Palamós, però visc a la Fosca. Tinc 50 anys i vaig arribar amb 6 anys. El grau de menysteniment que ha tingut aquest Ajuntament ha sigut abismal. Ha viscut d’esquenes i no hem existit més enllà de per pagar impostos. Ara, amb un grau de diferència i discriminació de contribució especial del 90% i estem molt orgullosos de ser de la Fosca, però ens heu maltractat. Posarem una demanda», va afirmar ahir un dels afectats per la contribució especial, Carles Ribas.

Els veïns critiquen que l’Ajuntament hagi aprovat el projecte al mes d’agost i sense fer prèviament una trobada per explicar com els repercutirien les obres en un plantejament que consideren «abusiu»: «La Fosca és un eix vertebrador. Cada vegada ve més gent a viure-hi. Aquesta gent té memòria i han tingut fills. Jo demano que reflexionin estretament». Des de l’Associació de Veïns exposen que els afectats estan disposats a negociar i assumir fins a un 50% de l’import i apel·len a la reflexió per fer canviar de parer a l’equip de govern republicà. «S’ha superat una frontera. Aprovar les contribucions a 19 d’agost no crec que sigui de rebut si no s’hagués fet una convocatòria explicant-ho. Ens tocarà pagar entre 20.000 i 25.000 euros per casa. Per tant, si paguem un 90%, almenys informem i convoquem als veïns per explicar-ho tot. Perquè sinó tornem a estar a les mateixes», va concloure Ribas.

Les obres començaran l’any 2023 i tindran una durada de 16 mesos, segons el calendari previst. La nova fase se centra ara en el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l’Església. S’actuarà en la xarxa viària segons les necessitats de cada carrer. A més de petites afectacions per a adaptar l’amplada d’alguns dels vials, s’urbanitzaran carrers amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda.