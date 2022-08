L’Ajuntament de Palafrugell denunciarà dos joves després que la matinada de dijous a divendres la Policia Local els enxampés transportant un senyal de trànsit per la carretera Vella. El consistori portarà els dos nois davant del jutge acusats d’un presumpte delicte de danys al mobiliari urbà i possible delicte contra la seguretat viària. La Policia Local ha organitzat un dispositiu amb agents de paisà i l’ajuda d’un dron per reforçar la vigilància en aquesta via després de diversos episodis d’incivisme.