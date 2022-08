El coipú, un rosegador originari de la Patagònia, és una espècie exòtica catalogada invasora perquè causa danys a l’agricultura i a flora autòctona. El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, zona afectada per la presència de l’espècie, fa campanyes de control de la població per mantenir-la a baixa densitat i evitar danys més greus i perjudicis a la biodiversitat d’una zona protegida.

Aquesta espècie pot arribar a pesar fins a deu quilos i es reprodueix amb facilitat. Sembla un creuament entre una rata i una llúdriga i s’inclou dins el catàleg d’espècies invasores perquè pot comprometre l’hàbitat fluvial.

La seva alimentació causa danys importants a moltes espècies vegetals aquàtiques, als prats, als cultius i les hortes que hi ha prop de l’aigua tant per la seva alimentació com perquè l’activitat excavadora per a la construcció dels caus pot provocar l’alteració de les vores dels rius i canals de drenatge, amb la desestabilització de les ribes. A més, també redueixen les àrees de nidificació de les aus aquàtiques.

Aquest any, han detectat que la població de coipús ha malmès cultius d’arròs a la zona del Baix Ter i, també, una plantació de llinassa, una planta amenaçada. Fins ara, les campanyes de control del coipú per mantenir la població en baixa densitat i evitar danys més greus tant al parc natural com a la plana agrícola de l’Empordà s’ha saldat amb la captura i retirada d’uns 75 exemplars. A més, també han tancat amb malla cinegètica el cultiu de llinassa perquè els coipús el devoraven. En aquest sentit, una de les darreres mesures adoptades és la utilització de trampes i n’han col·locat deu a l’entorn de les Basses d’en Coll a Pals, i quinze més a Palau-sator.

El coipú a Catalunya

A Catalunya, la presència constant del coipú es va detectar per primera vegada el 2012. Va arribar-hi procedent de França, on se’l criava per a la indústria pelletera. Abans, se n’havia vist algun exemplar a la Cerdanya però les primeres cites regulars d’aquest rosegador van ser a l’Alt Empordà. A partir d’aquí, aquesta espècie invasora es va establir als Aiguamolls i va començar a estendre’s pel territori, colonitzant rius com la Muga, el Ter i el Fluvià, arribant també fins a la Selva i al Ripollès.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està preparant un Pla de xoc específic de control d’aquesta espècie invasora que s’ha de presentar properament per donar continuïtat i enfortir les mesures s’apliquen fins ara.