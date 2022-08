Els Bombers de la Generalitat van rescatar la nit de divendres a dissabte dos turistes després de caure per un penya-segat a Llafranc, en una zona propera al carrer del Nero. El barranc, amb un desnivell de 15 metres, és un tram del camí de ronda «habitual» pels Bombers. I és que fonts del cos asseguren que hi intervenen amb freqüència, ja que «molta gent hi acudeix a fer-s’hi selfies».

L’avís es va produir a les 22.56 hores i es van desplaçar al lloc dels fets quatre dotacions terrestres i una unitat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Els efectius del cos de Bombers de Palafrugell van poder extreure els ferits, un en estat lleu i l’altre amb politraumatismes, que després van ser atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Aquest darrer, de 17 anys i en estat menys greu, va ser evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.