Platja d’Aro vol posar rampes a tots els passos de vianants per fer-los accessibles

L’accessibilitat a Platja d’Aro és un problema vigent. Des de fa molt temps, els carrers del municipi tenen barreres urbanístiques perquè en el seu moment es van dissenyar seguint uns criteris que no tenien en compte aspectes com l’accessibilitat. Des de l’Ajuntament s’enfronten a aquesta qüestió des de l’urbanisme quotidià del poble i com a destinació turística. Es tracta d’una qüestió important, ja que afecta el dia a dia de les persones amb mobilitat reduïda.

Alguns carrers del municipi no estan fets per anar amb cadira de rodes, i les persones que les necessiten per desplaçar-se es veuen amb dificultat per transitar per Platja d’Aro. Per això, han compartit les seves queixes a través de les xarxes socials. Algunes de les dificultats que es troben és que hi ha voreres que tenen rampa d’entrada però no de sortida, que els escocells dels arbres «estan fatal» i ocupen tota la vorera, igual que alguns fanals que impossibiliten el pas, i això provoca que moltes vegades hagin de desplaçar-se per la carretera. De totes maneres, aquests usuaris admeten que, respecte a l’any passat, han vist millores en alguns carrers -en un d’aquests un home va punxar roda- i en les rampes per entrar a la vorera. Malgrat tot, consideren que hi ha molta feina a fer, ja que afecta el seu dia a dia, i lamenten que les millores només s’hagin realitzat al centre del poble. A més, també afegeixen que alguns comerços i restaurants no compten amb rampa per poder accedir-hi.

El consistori assegura que és conscient dels punts febles del municipi i que estan disposats a solucionar-los, però que s’han de fer a poc a poc i per trams, ja que suposa una inversió molt elevada. Tal com indica la regidora d’Acció Territorial i Urbanisme, Montse Rovira: «Aquestes millores es fan de manera progressiva, en la mesura que els recursos ho permeten. Els resultats potser es veuran d’aquí a 10 anys». D’altra banda, la regidora de Turisme, Jenny Xufré, explica que s’estan fent campanyes dos cops l’any en les quals s’inverteixen uns 250.000 euros de mitjana per arreglar les voreres que les arrels dels arbres malmeten. «Com que Platja d’Aro està molt a prop del mar, les arrels dels arbres pugen a la superfície buscant aigua dolça. Això fa que, si comencem arreglant una part del municipi, quan arribem a l’altra, la primera ja torna a estar malament», explica. Fa anys que l’Ajuntament executa aquest Pla de Voreres i també serveix per realitzar millores de futur, com garantir que tots els passos de vianants tinguin rampes.

Des de l’Ajuntament asseguren que en els propers anys es tendirà a la creació de carrers amb plataforma única, que per la seva configuració i naturalesa eliminen moltes barreres arquitectòniques actuals. «Qualsevol obra que es fa, està pensada amb la garantia d’accessibilitat per a tothom», indica Jenny Xufré. Aquestes obres no estan pensades per a un futur llunyà: de fet, Rovira assegura que al novembre d’aquest any s’iniciaran les obres en els carrers de Miramar i a l’avinguda de la Pau, en el tram per sobre de l’avinguda de s’Agaró. La regidora explica que aquests carrers són els menys accessibles, però que a partir d’ara els convertiran en carrers amb plataforma única, solucionant el problema de la mobilitat en aquesta zona.

En relació a l’àmbit del turisme, Xufré també ha volgut destacar que aquest mandat s’ha adherit al Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà. Detalla que s’han instal·lat cinc bucles magnètics a les oficines i espais d’atenció al públic i que s’han adquirit plànols turístics en relleu per a persones invidents. Xufré també afirma que, per exemple, el tall del Camí de ronda de Platja d’Aro és l’únic que té una zona amb elevador que permet que persones amb mobilitat reduïda puguin fer aquell tall. Per finalitzar, també ha volgut recordar que a les platges del municipi «hi ha un ampli conjunt d’elements per garantir el gaudi de l’estada a tothom».