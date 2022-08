L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) està impulsant, de la mà de la investigadora Carolina Martí Llambrich, doctora en geografia, el desenvolupament d’una aplicació per tal que les embarcacions puguin localitzar on són i què tenen a sota.

L’aplicació, que també es podrà consultar en línia, permetrà saber paràmetres com la fondària, el tipus de fons marí que hi ha i la proximitat de les boies. D’aquesta manera, els usuaris de les embarcacions podrien saber que a sota d’on volen llançar una àncora hi ha una praderia de posidònia, per exemple. De fet, segons precisa Martí, autora de l’únic estudi -Afluència i mobilitat d’embarcacions en l’àmbit costaner del litoral del Baix Empordà (UdG, 2021)- que constata la pressió nàutica sobre les costes del Baix Empordà, exposa que una de les problemàtiques actuals és que els cossos no poden sancionar.

«A nivell de mar, tot allò que no està inscrit en una carta nàutica de l’Institut Hidrogràfic de la Marina, només són recomanacions, de manera que el que s’ha de fer és un procés primer de sensibilització, tant de l’administració perquè faci polítiques i les elevi a l’àmbit estatal, com de la ciutadania, per saber quines pràctiques ha de desenvolupar», indica. «S’hauria de partir d’identificar tot el fons marí per tal de, determinar les polítiques i establir normatives», afegeix. Finalment, Martí també elaborarà un marc metodològic per tal que els ajuntaments costaners puguin analitzar l’afluència d’embarcacions en les platges de cada litoral municipal.