El castell de la Bisbal d'Empordà estrena un rentat de cara. Durant deu mesos els treballadors han estat restaurant la façana d'aquest castell amb l'objectiu de frenar la degradació. L'alcalde, Enric Marquès, assegura que és un projecte que tenien obert des del 2017. El motiu és que el castell està fet de "pedra sorrenca de la zona" i això la converteix en un "material delicat" que es degrada quan hi ha molta pluja. El 2017 el govern municipal va detectar que hi havia "ampits de les finestres i elements ornamentals" que s'estaven perdent per aquesta degradació. Per això van decidir encarregar un projecte de manteniment i restauració de la façana. Aquestes obres, però, necessitaven l'aval dels tècnics de Cultura. El motiu és que el castell és un equipament inclòs com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i per això Marquès ha destacat que calien que tècnics del Departament "ajudessin a marcar les pautes del projecte". Finalment, quan tenien tot el projecte a punt, la pandèmia va obligar a posar en pausa el procés contractual i no va ser fins al juliol de l'any passat que els tècnics van poder començar a treballar en la façana del castell. El projecte ha tingut un cost de 523.000 euros. Per pagar les obres, el consistori ha rebut dues subvencions, una de la Diputació de Girona (50.000 euros) i una altra del Departament de Cultura (49.000 euros). De cara a la tardor, el govern local preveu fer una exposició amb tot el procés de restauració i que la gent que vulgui podrà visitar-la al mateix castell. L'alcalde ha remarcat que en aquesta mostra es detallarà tot el procés de l'obra i la restauració i s'acompanyarà de fotografies per ajudar a entendre la complexitat del projecte.