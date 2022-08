El càmping Playa Brava de Pals perdrà 200 parcel·les per acampar -uns 20.000 metres quadrats- i l’espai que ocupaven es renaturalitzarà, en el marc del pla especial urbanístic que el mateix càmping va iniciar el 2010, després que la Generalitat de Catalunya considerés la zona Reserva Natural Parcial i part del terreny del càmping fos inclòs en aquesta categoria. Després de diferents disputes del càmping amb entitats naturalistes i jutjats, l’Ajuntament de Pals ha verificat un segon text refós del pla per dur-lo a terme amb les prescripcions establertes per l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i, ara, des del càmping resten a l’espera que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en faci la validació definitiva per impulsar el pla definitivament.

La finca ocupa 160.000 metres quadrats i l’àrea d’acampada es limitarà a 98.358 metres quadrats, amb el nou pla. La zona de l’est, que arriba a la platja, es reduirà amb unes tanques i es destinarà a hàbitat de rere duna. Al costat nord, que limitava amb les Basses d’en Coll, es vol consolidar el canvi d’ara ja fa un temps -l’activitat va retrocedir uns metres enrere- i recuperar medi de canyissar; i a la part que pertany a la Reserva Natural es conservarà la vegetació natural d’interès. En general, es retiren les activitats de càmping i zones d’acampada, han explicat des de l’Ajuntament. Pel que fa al càmping, no ha fet declaracions al respecte. El càmping, situat a primera línia de mar, a la Platja del Grau, i a tocar de les Basses d’en Coll, va instal·lar-se a la zona l’any 1980. Aleshores, l’espai en el qual es construïa eren un conjunt de terrenys agrícoles, que amb el pas del temps es van anunciar com a espai d’interès natural, i que ara fa 12 anys van consolidar-se com a Reserva Natural. Amb això, seixanta mil metres quadrats de la finca entraven en aquesta consideració. El regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Econòmics de Pals, Martí Duran, declara que la Generalitat va concedir els terrenys a l’empresa - gestió privada-, i a diferents gestors de l’espai natural i que és des del mateix càmping des d’on s’ha promogut la iniciativa. «Aquest assumpte havia arribat als tribunals i ara des de l’Ajuntament hem validat els canvis que proposen tenint en compte els informes del Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter de la Direcció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural o l’Agència de l’Aigua que en són favorables», afirma el regidor. A més, destaca el «gran esforç» que ha fet el càmping per «legalitzar» la situació, ja que li ha suposat una «pèrdua» de capacitat i econòmica, i afirma que és una «millora» perquè «es guanya en termes de protecció d’entorns naturals».