Un dels grups de l’oposició a Palamós, Junts per Catalunya, considera que l’avançament de la campanya de neteja d’embornals del clavegueram, anunciat fa uns dies pel govern municipal d’ERC, arriba tard. La formació opositora creu que no s’ha actuat de forma planificada, sinó improvisant depressa i corrent davant l’amenaça d’episodis de pluges fortes en aquest tram final del mes d’agost. L’equip de govern ho nega. L’Ajuntament, a través de la companyia Aigües de Palamós, fa la neteja d’embornals a començaments de setembre, però aquest any ho ha avançat unes setmanes, davant el risc de pluges fortes. Es tracta de retirar les deixalles, fulles i terra que s’acumulen durant l’estiu als embornals. Després s’hi aplica aigua a pressió, deixant lliure i net el pas de la pluja cap a la xarxa de clavegueram.