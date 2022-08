L’Associació de Veïns i Amics de Llofriu ha demanat a l’Ajuntament de Palafrugell que inverteixi en el veïnat per tal, entre d’altres, d’arreglar camins amb l’objectiu de «tenir els carrers ben cuidats».

Segons va avançar Ràdio Palafrugell, els veïns consideren que sovint queden relegats en comparació a altres zones de Palafrugell, un fet que apunten que s’accentua durant els mesos d’estiu. L’Associació és queixa també de la forma com es reparteixen els diners entre els barris de Palafrugell. Els veïns exposen que per aquesta Festa Major hi ha barris més petits de Palafrugell que els hi donen la mateixa quantitat de diners que a Llofriu.

Pel que fa al soroll derivat de festes en diverses masies del veïnat que havien generat malestar entre el col·lectiu de veïns, des de l’entitat van assegurar en declaracions a l’emissora local que l’Ajuntament «ha aplicat mesures per corregir aquests fets». A principis d’estiu un conjunt de residents del veïnat va expressar malestar per repetits episodis en què es produïen festes en masos de Llofriu que generaven malestar entre els veïns pel soroll, que s’allargava fins a altes hores de la matinada i els impedia, entre d’altres, descansar.