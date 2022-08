L’Ajuntament de Palamós va aprovar en el darrer ple destinar un espai del cementiri per al dol perinatal. Tot i això, des de l’oposició el Partit Socialista de Catalunya (PSC) va demanar una reforma integral del cementiri. Els socialistes van puntualitzar que l’espai ha quedat obsolet, fet que obliga a moltes famílies que no tenen nínxols a "compartir" nínxols molt vells. La intenció del govern és fer 36 columbaris nous que s’afegeixin als 78 ja existents, i que ja estan tots ocupats. La modificació de crèdit aprovada en aquest Ple darrer és de 20.000 euros. Pels socialistes, insuficient per a les necessitats que té l’equipament. Per això Raquel Gallego, regidora socialista, reclama actuacions més ambicioses al cementiri.