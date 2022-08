L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols començarà a instal·lar, a partir de la setmana vinent, 91 plaques solars a la coberta de l'escola Mossèn Baldiri Reixach. Es tracta d'una prova pilot de comunitat energètica que, a banda de l'autoconsum sostenible per a l'escola, vol distribuir a la ciutadania l’energia que no consumeixi el centre educatiu. En concret, a 31 famílies vulnerables que pateixen pobresa energètica residents al municipi.

Tot i això, la coordinadora tècnica de l’àrea de sostenibilitat, medi natural i salut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Mas, assegura que encara cal definir-ne la fórmula. «El que de moment generem serà per al subministrament de la pròpia escola i ara hem d’estudiar com i a qui distribuïm l’excedent», afirma. De fet, el consistori ha xifrat en 150 les llars en situació de vulnerabilitat energètica al municipi. Amb tot, Mas assegura que, per a definir-ho, buscaran la col·laboració tant dels Serveis Socials com de l’Oficina de l’Habitatge.

La instal·lació dels mòduls fotovoltaics, en règim d’autoconsum compartit en edificis de titularitat municipal, suposarà una inversió de 75.000 euros. Amb una potència nominal de 37 kW, la instal·lació de les plaques solars comportarà un estalvi de 14,92 tones anuals de CO₂. Per a posar-ho en marxa, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comptat amb l’assessorament de la Diputació de Girona i l’Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

No serà l’única escola

L'escola Mossèn Baldiri Reixach no serà l’única instal·lació educativa equipada amb plaques fotovoltaiques. A finals del mes de febrer, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va culminar la col·locació de 24 plaques fotovoltaiques a la teulada de l’escola bressol Oreneta amb l’objectiu que l’equipament pogués produir-se l’energia que consumeix i que, fins ara, estirava totalment de la xarxa elèctrica. A més, la instal·lació suposa un pas per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici amb una aposta per fer ús d’energies renovables.

Alimentació municipal

A més, tampoc serà la primera comunitat energètica municipal. I és que des de fa un mes, ja està en funcionament la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’aparcament de Ponent, darrere l’estació d’autobusos. Aquesta actuació permetrà reduir la factura dels equipaments públics de l’entorn, com la piscina municipal, el pavelló de La Corxera, la Policia Local o el camp de futbol Josep Sunyer, entre d’altres. Ara, però, faltarà vincular-ho als comptadors municipals dels equipaments perquè sigui efectiu. «És un tema burocràtic», assegura la coordinadora tècnica de l’àrea de sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.