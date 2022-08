De l’u al tres de setembre Palamós acollirà una nova edició de la «Lan Party». L’esdeveniment que aplegarà multitutd de persones disposades a jugar jocs en línia comptarà amb dos espais diferenciats: la Zona 1, o Zona Lan, que ofereix fins a un màxim de 100 llocs habilitats per a joves que es connectaran en xarxa amb els seus ordinadors. L’altre espai és el de la Zona 2, obert a tots els públics amb competicions i activitats diverses per jugar, competir o provar les darreres tendències de la cultura gamer, com la PlayStation5, Xbox Series o el Metavers.

Aquesta festa de la tecnologia més cultural i lúdica, gratuïta i oberta a tothom, es durà a terme a la Nau dels 50 metres, ubicada a la plaça del Suro. L’activitat és organitzada per l’entitat Palamós Tecnofan i pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós. L’activitat és gratuïta, però per a la Zona Lan cal la inscripció prèvia a la web de l’Ajuntament.