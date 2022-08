Segresten el compte d’Instagram d’una veïna de Torroella

Una veïna de Torroella de Montgrí denuncia que el seu compte professional d’Instagram ha estat segrestat. El responsable li reclama més de 100 euros per recuperar el compte, i a més li exigeix que pagui a través de bitcoins.

L’afectada és fotògrafa, té una botiga al municipi i utilitza les xarxes socials de forma professional per exposar els seus treballs i captar clients. El seu compte d’Instagram té més de 2.500 seguidors i més de 1.800 fotografies penjades de treballs que ha realitzat durant els últims anys.

Tot i la inconveniència de no poder utilitzar el compte a la xarxa social, el segrest no ha suposat que hagi perdut el control de les seves fotografies, ja que les té totes guardades en servidors externs.

Els fets van tenir lloc el 9 d’agost, quan l’afectada va contactar amb un compte d’Instagram perquè buscava formació en fotografia. «Em van enviar un enllaç on en teoria hi havia informació d’uns cursos i hi vaig entrar», explica. El segrest va culminar quan va ingressar un correu electrònic al seu compte que va substituir el seu, i va provocar que ella no pogués tornar-hi a accedir.

De seguida que es va adonar del que havia fet va intentar rectificar, però ja era massa tard: «a l’instant vaig rebre un missatge al mòbil on un número desconegut em va passar una captura del meu compte i em va dir que si volia recuperar-lo li havia de pagar 100 euros», explica. A més, havia de fer la transacció en bitcoins a través d’un enllaç que el segrestador li oferia.

Periple per recuperar el compte

El primer que va fer va ser mirar des de quin país li enviaven els missatges, i va veure que era un número d’un servidor de Nigèria. Amb tot, li han dit que l’estafa s’hagi fet des de qualsevol lloc del món.

Ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra, tot i que li han dit que en aquest tipus de delictes hi entren jurisdiccions de diversos països i és difícil actuar i trobar l’autor dels fets. Per això, ha intentat contactar diverses vegades amb el servei d’ajuda d’Instagram però per ara no ha rebut resposta. Ja ha alertat tots els seus contactes que la seva identitat ha estat suplantada, i ha aconseguit que molts usuaris que la segueixen hagin informat la xarxa social de la suplantació.

Des del dia dels fets, el segrestador li ha enviat diversos missatges al mòbil per insistir que li pagui perquè així podrà recuperar el seu compte. A més a més, de tant en tant penja contingut al seu perfil anunciant ofertes més que dubtoses, com ara una que insta als seguidors a respondre una endevinalla a canvi de guanyar 2.000 euros.

L’afectada no es planteja pagar el rescat. «Primer eren 100 euros, però llavors em va anar dient que la gestió de parlar amb mi i per recuperar el compte m’aniria pujant la factura, i que em podria demanar 200 euros més», subratlla. «A més, no tinc cap garantia que m’acabi tornant el compte o que no m’acabi demanant més diners», reflexiona.

En tot cas, aquest problema la preocupa perquè «és una eina de treball que m’ha costat anys de feina», diu. «Aquests dies he parlat amb molta gent que m’ha dit que també ha tingut aquest problema i m’he adonat que és molt freqüent», resol. En aquests casos, els afectats han acabat per tancar el compte i se n’han obert un altre, i l’afectada es planteja aquesta opció si no aconsegueix que Instagram li recuperi el compte. Si finalment opta per aquest camí, espera poder recuperar els seguidors que ha anat aconseguint «amb molta feina i esforç», conclou.