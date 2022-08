«M'estava banyant tranquil·lament i, de cop i volta, vaig sentir una pessigada al turmell», assegura P.V., un dels afectats per un peix desconegut que en els darrers dies ha mossegat els banyistes a l'Espigó de l'Amistat, a Sant Antoni de Calonge. Les mossegades d'aquest peix no són greus, tot i que sí que provoquen molèsties entre els qui les pateixen. «Vaig sortir de l'aigua i tenia una petita ferida que sagnava. No sabia d'on sortia, però comentant-ho amb la resta de banyistes, vam arribar a la mateixa conclusió», explica M.S. El consistori ho està investigant, tal com ha afirmat Joan Caner, regidor de Platges i Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, en unes declaracions a TV3.