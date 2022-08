L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha anunciat un paquet de mesures per pal·liar els efectes derivats del flux de trànsit que les entrades del municipi viuen durant els mesos d’estiu. En el marc d’aquest pla d’accions, l’Ajuntament ha anunciat que ha començat a repartir distintius per identificar els vehicles dels residents i habitants del municipi. Aquests distintius serviran com a comprovant per poder accedir al municipi en el supòsit que, en un futur, es decideixi restringir puntualment l’accés a causa d’un gran volum de vehicles que pretenguin accedir-hi per evitar les retencions de l’autovia.

Des de l’Ajuntament subratllen, però, que la mesura «és una mesura preventiva i que, si les mesures restrictives continuen funcionant positivament com fins ara, no serà necessària la seva aplicació». Els distintius es van començar a repartir ahir.