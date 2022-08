L’Estartit ja disposa d’un nou espai de benvinguda i aparcament a l’entrada del poble. Una infraestructura que té per objectiu ser un espai d’acollida de persones que visiten el nucli, esdevenir punt de trobada de viatges compartits i reduir el trànsit al centre de la població.

L’aparcament està habilitat en un solar de gairebé 6.000 metres quadrats que delimita al nord per la carretera de Torroella, a l’oest pel carrer de Marcel·lí Audivert i, al sud, pel carrer del Freu. Disposa de 95 places gratuïtes per a cotxes, 4 per a autocars i 4 per a persones amb mobilitat reduïda. A més, té un punt d’estada amb lavabo públic i una zona de descans. També espai per aparcar bicicletes i zona de càrrega i descàrrega.

L’espai, no permet l’entrada ni estacionament de camions i l’accés de les autocaravanes està restringit enhorari diürn, de 08h a 24h. Per tant, no hi poden fer nit.

Més enllà de la funció d’aparcament, l’espai vol ser una entrada a l’Estartit amb diversos panells informatius del poble, el seu entorn i el parc natural. Uns panells que s’han instal·lat aquestes darreres setmanes i que es complementaran amb dos cartells més a l’entrada i sortida de l’aparcament, on s’informarà dels serveis i del funcionament d’aquest espai de benvinguda amb aparcament dissuasiu.

Pressupostos

L’actuació es va iniciar passat Setmana Santa i ha costat uns 157.000 euros. Es tracta d’un dels 29 projectes planificats en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí-l’Estartit (2021-2023). Aquest projecte, en concret, es troba inclòs dins del programa d’actuació 2.1 Mobilitat Sostenible, en la qual s’hi destinen 665.000 euros.