Josep Mercader mostra l’art de teixir la natura manualment

«Buscar tècniques antigues és molt emocionant, a mi m’atrau molt aquesta part, perquè són tècniques que han anat evolucionant amb els anys» assegura Josep Mercader, des del seu taller artesà de cistelleria al bell mig de Torroella de Montgrí.

El cisteller del municipi del Baix Empordà, a finals dels anys noranta, a França, va aconseguir vendre en un dia tots els cistells que tenia al cotxe, assenyala, i va ser llavors quan es va adonar que «sí que podia dedicar-me a això», comenta.

Josep Mercader, exposa que, amb setze anys va començar a treballar al camp ajudant al seu pare, a podar fruiters i a vendre la collita de l’hort, va ser aleshores quan «vaig tenir la necessitat de fer cistells per portar les peces d’anar a vendre», menciona el cisteller.

Mercader, va decidir formar-se molt més, adquirint més coneixement del que ja tenia sobre plantes, així que va comprar-se molts llibres, i va realitzar formacions sobre aquestes, confirma.

El cisteller torroellenc, explica que, s’ha d’entendre i remenar les plantes, i saber en quin estat es troben (si estan seques o humides) per poder treballar el material per arribar a fer nanses o cistells.

Exposició Nanses i Pescadors

L’artesà va decidir obrir el taller de cistelleria a Torroella de Montgrí l’any 2004 i, actualment, és un dels pocs cistellers a l’Empordà que treballen de manera professional, per no dir que n’és l’únic, indica. Arran de la seva vocació i el seu art cap a les tècniques de cistelleria, fa aproximadament uns deu anys, va decidir crear una exposició on mostraria l’evolució del seu aprenentatge en aquest món.

La mostra es va anar desencadenant fins a convertir-se en la coneguda exposició «Nanses i Pescadors», on curiosament, no hi ha cap obra de l’autor: «Jo no soc pescador, he trencat una mica el motlle», apunta el cisteller. La mostra, avui dia, ja ha estat exhibida a l’Ametlla de Mar, a Sitges, al Port de la Selva, a l’Escala i, aquest any, a Sant Feliu de Guíxols.

La idea d’aquesta exposició, explica, era mostrar totes les variants d’eines de pesca amb la tècnica del teixit de malla triangular, que ell mateix ha anat documentant. Aquestes nanses s’han anat a buscar en el seu lloc d’origen, el cisteller remarca això, perquè tot el que ell sap d’aquest àmbit pesquer és perquè n’ha après de pescadors. L’artesà, però, manifesta que «nosaltres en diem pescadors per relacionar-ho amb el mar», però totes les nanses exposades pertanyen a la vida de persones que s’han dedicat a pescar mentre tenien altres oficis.

La Maria, per exemple, una senyora de Formentera. Mercader confirma que reunia tots els requisits que buscaven, i que a part de fer nanses per anar a pescar, també portava el tractor, tenia alguna cabra i feia formatge de cabra: «Era un personatge d’aquells que ho sabien tot de la vida». Un altre cas n’és el «pescador» que va conèixer a Cadaqués. Aquest tallava cabells, menciona, entre moltes altres històries.

Aquesta exposició és una bona manera de donar a conèixer com vivien en aquell temps, assegura Mercader, mentre afegeix que aquestes peces es feien en àmbits humils, i fer una nansa ben feta arribava a ser prestigiós, hi havia una part artística de fer-les maques. Era una feina sofisticada.

No tot són nanses

El cisteller manifesta que «no només són nanses, totes les peces que hi ha en diem nanses que seria el nom genèric», però realment a l’exposició n’hi ha moltes amb noms i utilitats molt diferents perquè per a cada peix hi ha una nansa diferent: es poden veure vivers, cofres de palangre, o fins i tot, una descoberta a Cadaqués, la colombina. Aquestes estan fetes per diversos materials, expressa Mercader, com són els joncs de mar que s’ha d’anar a la mata a estirar un per un. Un altre n’és l’olivera, que antigament els pescadors pujaven a tallar els rebrolls, assegura, mentre afegeix que, «anava molt bé perquè era flexible i aguanta una mica més l’aigua», i assegura que, la canya també ho era. Altres materials per crear nanses són el saulic, la sabina, la murtra, el tamariu, els vims, el càrritx, el bambú o la balca.

Mercader reclama una escola

Mentre l’envolta el taller que ha creat ell mateix amb esforços, explica emocionat que, «és un tema on no ens podrem avorrir mai, comences una tècnica i és una aventura». Encara que en aquest àmbit, es lamenta, que no existeix cap escola de cistelleria ni a Catalunya ni a l’Estat Espanyol, això significa que «si vols aprendre alguna cosa, has d’anar amb algú que ho sap fer i que t’ho ensenyi, quan trobes a algú també és una motivació».

finalment, Mercader manifesta que fa temps que des de l’Associació de Cistellers s’està demanant que es faci algun curs o grau en alguna escola perquè aquest ofici no es perdi. «Si cada any sortissin tres cistellers d’aquestes escoles jo ja trobaria que és un èxit», comenta.