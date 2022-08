A principis d’agost, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va decidir iniciar un nou mecanisme per tal d’allunyar els estornells del passeig Muriel Casals i el passeig Marimon Asprer arran dels problemes ocasionats per aquests cada any.

Aquest any la campanya s’ha començat abans de l’habitual, ja que els estornells negres que hi ha són sedentaris i s’hi estan tot l’any, a diferència d’anys anteriors.

Aquestes feines es feien cada any. S’havia contractat a empreses externes que havien provat de netejar els excrements d’aquests ocells. Per exemple, amb màquines de pressió, portant a rapinyaires, fent vibracions, retransmetent sons, entre altres, per poder espantar-los del passeig, assegura el tècnic de gestió de residus del poble, Ernest Mejias. Així que arran d’això, s’ha descobert que el sistema que més funciona és enlluernar-los amb llum i làser, que el que fa és molestar-los i emprenyar-los, ja que aquesta acció no els hi fa mal, assegura el tècnic.

De totes maneres, enguany no s’ha contractat una empresa sinó que s’ha optat per tenir a una persona de l’àrea de Via Pública i Serveis de l’Ajuntament de la Bisbal. Aquesta estarà cada dia durant dues hores a la nit, quan els ocells vagin a dormir, perquè faci la feina de molestar-los amb la llum en qüestió, afirma Mejias. Amb aquesta nova organització, assenyala que, s’evita establir-hi una instal·lació estàtica per si el problema es desplaça a una altra zona de la població; «et pots moure perquè la instal·lació no és fix, i els pots anar seguint» allà on vagin.

El que s’aconsegueix amb això és reubicar els estornells a un punt on «no molestin tant», fent-los sortir del nucli urbà i que vagin al medi natural, explica el tècnic, ja que costa perquè «estan acostumats a la zona urbana, als sorolls de fons, a la llum ambiental i la calor ja els hi va bé» exposa Mejias.

Aquesta campanya, de moment, no té data de caducitat, segons el tècnic , es té previst mantenir-la mentre hi hagi ocells, i comunica. Afegeix que, a la tardor s’hi haurà de treballar més, perquè a part dels estornells sedentaris també hi haurà els migratoris.

Els darrers anys amb la contractació d’altres empreses el pressupost rondava, aproximadament, els 5.000 euros, comenta Mejias mentre exposa que enguany «estalviem diners».

Aquest projecte es va iniciar per comentaris per part dels veïns i els comerços més propers.