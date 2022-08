El partit polític Junts per Sant Feliu de Guíxols manifesta en una nota de premsa que l’alcalde del municipi, Carles Motas, «evita comparèixer per donar explicacions del servei deficient d’escombraries a Sant Feliu».

El regidor del partit polític, Toni Carrión, anuncia que, fa gairebé dues setmanes va denunciar públicament «la greu situació en la qual es trobava la ciutat a conseqüència del servei deficient d’escombraries».

En aquella denúncia pública apunta que va sol·licitar «la compareixença pública i urgent de l’alcalde Carles Motas». Junts per Sant Feliu assegura que «no ha estat fins al ple ordinari de 25 d’agost en què Motas ha donat resposta a la sol·licitud de Junts que ha sorprès tothom».

En aquest ple ordinari, es va votar sobre si s’acceptava la compareixença de l’alcalde. Aquesta votació va acabar amb «més vots en contra que a favor».

El partit polític de Sant Feliu de Guíxols assenyala que els motius pels quals l’alcalde i els regidors de govern van votar en contra «han estat que no volen crear un precedent per acceptar les següents sol·licituds per donar explicacions de molts temes a cada ple», conclouen.