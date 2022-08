El mes de desembre de 2021 la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va registrar dos escrits davant Inspecció de Treball en els quals posaven d’evidència els greus incompliments en matèria de prevenció per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Aquest any s’ha realitzat, de nou, la inspecció a la Policia Local on s’ha fet una anàlisi de l’evolució de riscos psicosocials de manera exclusiva en l’àmbit de la policia. Per això, s’examinen per separat les actuacions de la policia i l’Ajuntament.

Policia Local

L’evolució de riscos psicosocials de la Policia Local es du a terme el març d’enguany, fet que fa detectar diferències mentre que «les mesures no es recullen amb la suficient precisió i claredat, el que dificulta la comprovació del seu compliment, el seu seguiment i control» dicta a l’informe d’Inspecció de Treball. Així que, s’aconsella a l’Ajuntament que estableixi «mesures concretes, incloent-hi els mitjans humans i materials necessaris, així com l’assignació dels recursos econòmics precisos per la conseqüència dels objectius proposats».

Per altra banda, també s’ha detectat irregularitats en el protocol d’acusació sexual, gènere o sexualitat. «En el protocol d’acusació sexual es barregen conceptes i actuacions amb el protocol psicològic i violència interna, i això, pot generar confusió en els treballadors». Inspecció de Treball requereix al consistori que revisi el protocol d’acusació sexual i que es diferenciï amb «claredat» del protocol d’acusació laboral.

L’Ajuntament haurà de justificar el compliment d’aquest requisit amb caràcter previ el quinze d’octubre de 2022.

Edifici de l’Ajuntament

A l’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha constatat l’existència de diferències en matèria de prevenció de riscos laborals.

Es demana que s’instal·li una barana a l’escala d’accés al soterrani de l’edifici de la Plaça del Mercat. A més, s’ha observat la presència de dos endolls desencaixats i amb el cable a la vista. Es requereix que aquest desperfecte s’arregli i s’organitzin els cables.

Inspecció de Treball demana que s’avaluïn les condicions tèrmiques dels diferents llocs de feina de l’edifici. S’haurà de reflectir en l’avaluació tant l’exposició d’altes temperatures com l’exposició de baixes temperatures, a efectes de «determinar si els treballadors estan esposats a estrès tèrmic».

D’altra banda, l’edifici situat al Carrer Mall 57 no es pot accedir adequadament a una de les zones a causa de la presència d’una bastida que impedeix el pas. «S’ha de retirar aquesta bastida».

«Es requereix revisar les avaluacions de risc d’ambdós centres»; l’edifici de la Plaça del Mercat i el del Carrer del Mall 57.